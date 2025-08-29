Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde, E.O.T. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 36,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı

Muhabir: İHA AJANS