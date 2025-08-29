İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çorum merkezli Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta silah ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan 3 aylık çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 adet el bombası,1 adet Thompson Makineli Tüfek,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 392 adet 9.19 Mermi,151 adet fişek ve 6 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A, C.B.F. İ.Ç. ve H.İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.