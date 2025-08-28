Osmancık ilçesi İncesu Köyü’nde meydana gelen olayda Mehmet Dana vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Dana (35) ve Eray T. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eray T. Mehmet Dana’yı vurarak öldürdü.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekiplerinin muayenesinde Mehmet Dana’nın hayatını kaybettiği belirlenirken savcılık ve jandarmanın olayla ilgili incelemesi ise gece boyunca devam etti.

Jandarmanın gece boyunca köyde nöbet tuttuğu öğrenilirken, diğer yandan Mehmet Dana’nın babasının da 6 yıl kadar önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.