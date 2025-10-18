Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10–17 Ekim tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarında 5 kişi yakalandı.

İl genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla sabit, seyir halindeki ekipler ile umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 25 kahvehane/kıraathane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

Uygulamalarda 3 bin 819 şahıs sorgulandı, aranan 5 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 7 ateşli silah (4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek), 2 kesici alet, 5 şarjör, 34 fişek (27 tabanca fişeği, 7 av fişeği), 212 sentetik ecza, 0.32 gram metamfetamin ve 31.74 gram bonzai ele geçirildi.

Ekiplerce 2 bin 716 araç kontrol edilirken, 31 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı.