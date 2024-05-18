Çorum'da yaşanan dünkü acı olayda bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kendi yaşamına son vermişti. Silahlı saldırıda ablası Nazegül Orhan'la birlikte yaşamını yitiren Meryem Karakoçak'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Karakoçak'ın ölümü hastanede çalışan arkadaşlarını derinden üzdü.

İki kız kardeş bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezar'da toprağa verildi.

Meryem Karakoçak için hastane Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir bir taziye mesajı yayımladı.

Derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Zehir mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımızın beklenmedik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Arkadaşımızın vahşice bir saldırı sonucu aramızdan alınması hepimizin yüreğinde tarifi imkansız derin yaralar açmıştır. Göstermiş olduğu sevgi ve fedakarlıklar asla unutulmayacaktır.

Bu zor günlerde arkadaşımızın ailesine ve değerli çalışanlarımıza sabır ve metanet diliyoruz. Merhume Meryem Karakoçak'ın ruhu şad mekanı cennet olsun.Hepimizin başı sağolsun."