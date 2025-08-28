Kaza, önceki gün Alaca-Küre kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küre yönüne seyreden Erdi Çağır yönetimindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Y.Ç., L.S., E.S. ve E.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Erdi Çağır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağır'ın cenazesinin ilçeye bağlı Evci köyünde toprağa verildi.

Muhabir: İHA AJANS