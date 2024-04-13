Son yerel seçimlerin daha çok değerlendirmesi yapılacaktır. Ancak kimse AKP’nin kaybettiğini, CHP’nin birinci parti olduğunu yadsıyamaz. CHP’nin eline tarihi bir fırsat geçmiştir. Hiç kuşkusuz bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmek, perçinlemek ve bir erken seçimle taçlandırmak zorundadır.

Bu iktidar halktan güvenoyu alamadı. Şimdi erken seçim istemeyeceksen ne zaman?

Ülkenin yakın tarihine bakmak lazım. Örneğin CHP’nin elindeki fırsat önceki Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in eline geçseydi, iktidarı dut ağacı gibi sallardı. Özal iktidarını sallamıştı da. AKP en zayıf anındadır. CHP yanlış yapmaz ve belediyeleri önceki dönemde olduğu gibi, halkla birlikte başarılı belediyecilik örnekleri sergilerse, AKP’nin sonu da ANAVATAN Partisi’nin sonu gibi olacaktır.

“Sadece oy değil, kan ve ruh kaybı da var.”

İşin kısa özeti budur. Teşhis son derece doğru. Ancak “oy, kan ve ruh kaybının” nedenleri söylenmiyor. Belki de dilleri varmıyor, biz söyleyelim.

Ortaçağ kralları gibi saraylarda yaşıyorsunuz, halk askıda ekmeğe muhtaçken, halk pazar artıklarını toplarken, emekli faturalarını ödeyemezken, sizin sadece korumalarınıza harcanan para, ayda 7.4 milyon liradır. Çevreniz ultra lüks içinde yaşıyor. Halka da “Porsiyonlarınızı küçültün” diyorsunuz. Sarayın 2024 bütçesi 12 milyar 283 milyon liradır. Maşallah “İtibardan taviz vermiyorsunuz”. Milyarlarca dolarlık ihaleler hep yandaşlara gidiyor. Hukuk yok, adalet yok, Anayasa Mahkemesinin Kararlarını tanımıyorsunuz. Adam kayırma zirveye çıkmış. Elbette “kan ve ruh” kaybedeceksiniz.

Bunları hiçbir AKP’li söyleyemez, çünkü onlar Ordu Milletvekiliniz Şenel Yediyıldız’ın dediği gibi “Ayakkabılarınızı yalamakla” meşguller.

AKP öylesine “kan ve ruh kaybına” uğradı ki Adıyaman Belediye Başkanlığı bile tam 50 yıl sonra kaybedebildi. Merak edip araştırdım, Adıyaman’da bu mucize nasıl gerçekleşti? Özet olarak sıralarsak; Aşırı göç nedeniyle şehirde yaşam çekilemez hale geliyor. Sınır ötesi ticaret şehirde ekonomiyi adeta batırıyor. Başta tütün olmak üzere tarımı mahvetmişler. Şehir insanları sefilleri oynuyor. Haliyle sonuç ta böyle oluyor.

Evet CHP birinci parti olmuştur, fakat sosyal bilinç donanımı ile gelmiş oylar değildir. Bu nedenle CHP suni bir kazandım havasına girmemelidir. Aksine bu oyların hakkını vermelidir. Oylar bilinçle gelmedi, can havliyle ve enflasyon canavarı altında ezim ezim ezilen halkın başka çaresi kalmamıştır. Altını çizelim bunlar doğal duygusal tepkilerle gelen oylardır.

Peki, AKP ekonomiyi düzeltse, varsayalım adalet ve hukuku tanısa adam kayırmaları sınırlasa, emanet oylar geri gider mi? Evet hem de uçarak. Ancak AKP bunların hiçbirini yapamaz. Birincisi hamuru, mayası buna uygun değil. İkincisi kösenin sakalı biterse AKP de ekonomiyi düzeltebilir. Bu tür erozyona uğrayan partilerin tekrar eski muhteşem günlerine dönme olanakları sıfırdır. Tüpten çıkan macunu tüpe sokamazsınız. Son altmış yıllık tarihimize bakalım, bunlardan çok görürüz AKP devrini tamamlamıştır. ANAVATAN Partisi buna en canlı, en yakın örnektir.

AKP artık ülkenin sorunlarına çare olamaz. Onun için de halk güvenoyu vermedi. Muhalefet dillendirmese bile iktidarın kalan 4 yılını tamamlama olanağı yok. Ulusal ve uluslararası platformda, güven yitiren iktidarın yürümesini bekleyemeyiz. Bir erken seçimle bu güven tazelenmelidir. Demokrasi dışı yöntemlerle, mevcut ekonomik koşullarla 4 yılımı tamamlayacağım derse, 4 yılını belki tamamlar ama, sonunda bugün aldığı oyların yarısını bile alamaz.