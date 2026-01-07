Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası genel kurulu İlçe Özel İdare Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Erkan Kor, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür yaptı. Toplam 195 üyesi bulunan odanın seçimlerine mevcut başkan Mutlu Karslı tek aday olarak katıldı. Seçimlerde oy kullanan 74 üyenin tamamının oyunu alan Karslı, yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Mutlu Karslı, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini belirterek, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Karslı, kendisine destek veren tüm esnaf üyelerine ve genel kurula katılan herkese teşekkür etti.

Mutlu Karslı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ömer Uzan, Şükrü Leylek, Tarık Tür, Şükrü Kızılova, Erdoğan Soyan ve Uğur Kozan.

Muhabir: Haber Merkezi