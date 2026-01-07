Edinilen bilgilere göre İbrahim Doğan’ın mazbata teslim töreni bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) saat 15.00’te İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilecek. Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından mazbatasını teslim alacak olan İbrahim Doğan, böylece resmen görevine başlamış olacak.

Törene oda üyeleri, esnaf temsilcileri ve davetlilerin katılımının beklendiği öğrenildi. İbrahim Doğan’ın mazbatasını almasının ardından Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda yeni dönemin resmen başlayacağı ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ