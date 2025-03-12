Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Nurullah Müstet, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu siyasi ve güvenlik tehditlerine dikkat çekti.

A Parti İl Başkanı Müstet, milli birlik ve bağımsızlık ruhunun kaybedilmesi halinde ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurgulayarak, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti İl Başkanı Müstet ülkenin hem içeriden siyasi krizlerle hem de dışarıdan terör tehditleriyle ciddi bir kuşatma altında olduğunu belirterek, “Bugün bu topraklarda var olmamızın sebebi, 104 yıl önce aynı ruhla ayağa kalkmamızdır. İstiklâl Marşı, bir tarih anlatısı değil, bugün de içinde bulunduğumuz mücadelenin pusulasıdır!” dedi.

Türkiye'nin maruz kaldığı tehditlerin yalnızca sınır ötesinden gelmediğini, içeride de ülkeyi bölmeye yönelik odakların bulunduğunu dile getiren Müstet, şunları kaydetti: “İstiklâl Marşı, bu milletin bağımsızlık yemini ve geleceğe bırakılan vasiyetidir. Eğer biz bu yemini unutursak, düşmanlarımız da bize unutturmaya çalışacaktır! Türkiye’yi parçalamak isteyenlere karşı, bu millet bir kez daha ‘Korkma!’ diye haykırmak zorundadır!”

Ülkenin özellikle güney sınırlarında artan terör tehditleri, dış müdahaleler ve içerideki kutuplaşmalar nedeniyle kritik bir dönemeçte olduğunu söyleyen A Parti İl Başkanı Müstet; “Bundan tam 104 yıl önce milletimiz emperyalist güçlere karşı bir varoluş savaşı verdi. Bugün yine benzer bir mücadele içindeyiz. Farklı aktörler ama aynı senaryo! Bugün düşman sadece sınırlarımızda değil, içeride bölünmeyi körükleyen unsurlar var. Eğer bağımsızlık ruhunu kaybedersek, geleceğimizi de kaybederiz” şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Müstet, toplumun tüm fertlerinin mücadelede aktif rol alması gerektiğini belirterek: “Biz İstiklâl Harbi'nde sadece cephede savaşmadık. İçeride de vatan hainleri vardı. Bugün yine iç ve dış düşmanlarla karşı karşıyayız. Millet olarak bu oyuna gelirsek, sonucumuz iyi olmaz. Bu mücadeleyi toplum olarak sahiplenmeli, fitne tohumlarını söküp atmalıyız!” diye konuştu.

Türkiye'nin kaderinin yalnızca millet tarafından belirleneceğini ifade eden A Parti İl Başkanı Müstet, dış güçlerin ülkeyi yönlendirme girişimlerine asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak şunları ekledi: “Türkiye’nin geleceği, dışarıdan müdahale eden güçlerce değil, bu milletin kendisi tarafından belirlenecektir! Geleceğin Türkiye’si; ideolojilere ya da hiziplere değil, birlik ve beraberliğe, milli değerlere sımsıkı sarılan milletimizin kararıyla şekillenecektir. Bu topraklarda kaderimizi başkalarının eline bırakmayacağız!”

A Parti İl Başkanı Müstet açıklamasını güçlü mesajlarla noktalayarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu: “Bugün, İstiklâl Harbi’nin verilmesine ihtiyaç duyulan şartlar altındayız. Dün olduğu gibi bugün de Türk milleti boyun eğmeyecek! Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz! Bölünmeye, diz çöktürülmeye karşı A Parti teşkilatları olarak milletimizin yanında, dimdik duracağız. Milletimizin kendi kaderini kendisinin belirlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mehmet Akif’in dizeleriyle tekrar hatırlatıyoruz; ‘Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı!’”

Editör: HABER MERKEZİ