Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mustafa İçöz'ün silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İçöz'ün yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, kamera görüntülerinden İçöz'ü kasten öldürdüğü anlaşılan sanıklara müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca İçöz'ün kavga başlamadan önce hakaret etmesinden dolayı sanıklardan Mehmet Özkarslı'ya haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Sanık Ahmet Özkarslı, savunmasında, pişman olduğunu ifade etti. Bir anlık gafletle bu suçu işlediğini belirten sanık, babası Mehmet Özkarslı'nın ise olaya dahlinin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim 2022'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla yaralamış, hastaneye kaldırılan İçöz kurtarılamamıştı. Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı tutuklanmıştı. (AA)