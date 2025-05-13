Satranç İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Satranç Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine toplam 361 sporcu katılım sağladı. Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüslerken, Ata Spor Kulübü ikinci, Altın Hamle Spor Kulübü üçüncü, Hattuşaspor ise dördüncü olmayı başardı.

İlk 4’e adını yazdıran Çorum kulüpleri 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Denizli’de yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

İl Birinciliği sonunda açıklamalarda bulunan Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederken, Çorum’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan 4 kulübe de başarılar diledi.

İkincilik kupası Ata Spor Kulübü'nün oldu