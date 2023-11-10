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Ulu Önder Atatürk’ün bu millete Allah’ın bir armağanı olduğunu belirten TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Ata’nın vefatının ardından geçen 85 yıllık zaman diliminde Türk milletinin ve dünyanın O’n duyduğu hürmet ve bağlılığın hiçbir zaman azalmadığını, eserlerine ve mücadele ahlatına yönelik muhabbet ve sadakatin hiç eksilmediğini vurguladı.

“Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri ve dünyanın örnek aldığı liderdir” diyen TÜRKAV Başkanı Deli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeni ile yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır. Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere uygun şekilde yorumlamış bir siyaset dehasıdır. Atatürk, az zamanda büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur

Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist güçlere bel bağlayanlar, onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. Atatürk düşmanlığı yapanlar da Atatürkçülük kisvesine bürünerek devletimize ve vatanımıza ihanet edenler de unutmasın ki dalımızı kırmaya kalkanın ağacını kökünden sökeriz. Ulu Önder Atatürk ve onun eserlerini hazmedemeyen marazlı düşünce sahipleri hiç boşuna uğraşmasın.

Attığınız iftiralar, yaptığınız ihanetler, devletin asil evlatlarının gözünden kaçmaz, nefesimiz ensenizdedir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve onun eserleri bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türkiye ise Atatürk'tür.

Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ve kurtuluş ruhu hamd olsun dimdik kıyamdadır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir

Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk’ü vefatının 85. yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Devletin asil evlatları olarak Onu ve emanetlerini gelecek nesillere anlatmak ve korumak bizim asli görevimizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.