Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İl düzeyinde güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya da katılarak hazır bulundu.

Toplantıda, ülke genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın öncelikli gündem maddeleri değerlendirildi.

Editör: SELDA FINDIK