Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, kentte faaliyet gösteren konaklama tesislerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Çorum Belediyesi ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, konaklama tesislerinde yangın yönetmeliği kapsamında alınması gereken tedbirler, güvenlik standartları ve tesislerin güncel yasal normlara uygun hale getirilmesi konuları ele alındı. Sektör temsilcilerinin görüş ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR