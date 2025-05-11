Bugün, annemize sevgimizi, saygımızı, minnet duygularımızı sunacağımız özel gün: Anneler Günü. Ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle, şükranla anacağımız, yaşayanları başımıza taç yapacağımız, ayaklarının altına dünyanın bütün çiçeklerini sereceğimiz kutlu gün…

Yüreğimizin en derinlerinden gelen, en sahici, en gerçek “Seni seviyorum canım annem” cümlesini, gözlerimiz nemlenerek ifade edeceğimiz gün.

Katıksız sevginin, özverinin, şefkatin simgesi annelerimize sonsuz sevgiler, saygılar sunuyoruz. Anneler Gününüz kutlu olsun.