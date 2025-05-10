Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Çalyayla Köyün'de yaşayan ve 5 Mayıs'ta evden ayrılan Erdal Şen (45)'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma Asayiş Timleri ve AFAD ekiplerince arama kurtarma köpekleri ve dronla başlatılan çalışmalarının 6. gününde de Şen bulunamadı.

Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken kayıp adamın kardeşi ağabeyini görenlerin +90 538 501 70 48 telefon numarasını arayarak bilgi vermesini rica etti.

Editör: HABER MERKEZİ