Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen “hayvan refahı” eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitimde, hayvanların taşınma sürecinde karşılaşılan stres, açlık, susuzluk gibi olumsuz koşulların önlenmesi, uygun taşıma yöntemleri ve mevzuat hakkında kapsamlı bilgiler katılımcılara aktarıldı. Katılımcılar, hayvanların nakil sırasında sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesi için gerekli önlemleri öğrenme fırsatı buldu.

Eğitimin sonunda, başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edilerek eğitim tamamlandı.

Editör: HABER MERKEZİ