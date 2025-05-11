Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi, AHL Park AVM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Genç yeteneklerin özgün çalışmalarından oluşan serginin açılışına Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ve Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar da katıldı.

Açılışta konuşan İl Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilerin sanatsal gelişimlerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, sergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Sergide yer alan eserler, ziyaretçilerden de büyük beğeni topladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ