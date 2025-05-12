Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, kısa adı ONKO-SAV olan Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği bünyesindeki onkoloji hastalarına, gönüllülük çalışmaları kapsamında bir dizi eğitim verildi.

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Eğitimlerde, onkoloji hastalarının psikososyal sağlığını sürdürme, bireysel farkındalığını artırma, kaygı düzeylerini azaltma, kişisel bakımın sağlığa faydaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırılması hedeflendi.

Kişisel bakımın sağlığa faydaları eğitimi, Doç.Dr. Serpil Yılmaz ile Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Melike Arifoğlu, Fatma Aslı Yılmaz ve Merve Yılmaz tarafından verildi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda Doç. Yılmaz’a, Mustapha Ceesoy ve Pınar Yılmaz eşlik etti. Psikososyal sağlığı sürdürme konulu eğitime ise Melike Özberisoy, Beyza Nur Özkan ve Betül Koca katkı sağladı.

Doç.Dr. Serpil Yılmaz hocamıza ve öğrencilerine şükranlarımızı sunuyoruz.”