AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm annelerin bu anlamlı gününü kutladı.

Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevginin, fedakârlığın ve merhametin en güzel hali annelerimizdir. Hayat boyu üzerimizde hakkı ödenemeyecek kadar büyük bir emeğe sahip olan annelerimiz, sabrın ve duasıyla bizi ayakta tutan en güçlü varlıklardır.”

Özellikle şehit annelerine ayrı bir yer ayıran Ahlatcı, “Evladını vatan uğruna toprağa veren annelerimizin yüreği bizim yüreğimizdir. Şehit annelerimizin vakarını ve metanetini asla unutmayacağız. Onlar bu milletin baş tacıdır” dedi.

Yusuf Ahlatcı, mesajının sonunda “Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur içinde hayırlı ömürler diliyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, dualarını eksik etmemelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR