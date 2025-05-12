Ankara’da yaşayan Alacalı okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, oyun terapisti Şüheda Çetin, “Kundaktan Okula Çocuk” isimli kitabını, Alacalı Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e armağan etti.

Ankara’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğretmenlik yapan Şüheda Çetin, bu görevi dışında yerel TV ve internet sitelerinde sunucu ve konuşmacı olarak da çocuk gelişimi ve eğitimi alanında katkılar sunuyor. Şüheda Çetin, bu kitabında da doğumdan 6 yaşa kadar karşılaşılan tüm sorunları ve çözüm yollarını anlatıyor.