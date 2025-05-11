Sağlık-Sen Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada hemşirelerin sorunlarını gündeme taşıdı. Saatcı, özellikle görev tanımı, şiddet, iş yükü ve ücret adaletsizliği konularında önemli uyarılarda bulunarak yetkililere somut adımlar atma çağrısında bulundu.

“Hemşirelik mesleği, belirsiz görev tanımları ve uygulama sorunları nedeniyle risk altındadır” diyen Saatcı, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bir hemşirenin dört kişinin yapması gereken işi tek başına yürüttüğüne dikkat çekti. Hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesimin ebe ve hemşireler olduğunu belirten Saatcı, bu sorunun sadece yasal düzenlemelerle değil, toplumsal duyarlılıkla çözülebileceğini ifade etti.

Ekonomik koşullara da değinen Saatcı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının kamu çalışanlarını ezdiğini vurgulayarak, “Enflasyon farkının 6 ayda bir değil, her ay maaşlara yansıtılması gerekiyor. Sağlık çalışanları alın terini tırpanlayan ücret adaletsizliği ile boğuşuyor” dedi.

Sağlık sistemindeki döner sermaye uygulamasının da adaletsizliğe yol açtığını belirten Saatcı, yapılan düzenlemelerin günü kurtarmaktan öteye geçmediğini söyledi. “Adalet ve hakkaniyet gözetilmeden atılan her adım, sağlık sistemine darbe vurur” uyarısında bulunan Saatcı, yetkilileri vakit kaybetmeden çözüm üretmeye davet etti.

Açıklamasının sonunda hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutlayan Saatcı, ayrıca Anneler Günü ve 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü de tebrik ederek, “Sağlık çalışanları için artık alkış ve takdir değil, somut iyileştirmeler zamanı” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ