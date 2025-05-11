Mesajında, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit şartlarda katılımının sağlanmasının önemine vurgu yapan Vali Çalgan, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla Engelliler Haftası'nın ilan edildiğini hatırlatan Vali Çalgan, bu özel haftanın yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek adına toplumsal sorumluluğu da hatırlattığını belirtti.

“Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar yalnızca onların değil; ailelerinin, çevrenin ve tüm toplumun ortak meselesidir” diyen Çalgan, devletin ve toplumun her bireyinin bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Engelli bireylerin hassasiyetlerine kulak verilmesi, onların yaşama katılımlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirten Vali Çalgan, “Engellerin kaldırıldığı bir dünya için her bireyin daha çok çaba göstermesini diliyor, Engelliler Haftası'nın toplumumuzda farkındalık ve duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ