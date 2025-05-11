“Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, annelere sadece sevgi değil, somut destekler sunulması gerektiğini vurguladı. “Anneliğe hürmet; bizim inancımızın, kültürümüzün ve devlet geleneğimizin temelidir” diyen Müstet, annelere yönelik sosyal politikaların genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ÇALIŞAN ANNELERE YENİ DESTEK MODELLERİ

Müstet, Anahtar Parti olarak çalışan annelerin desteklenmesini öncelik haline getirdiklerini vurgulayarak şu başlıkları sıraladı:

“Kadın İstihdamı Teşvik Programı ile işverenlere anneleri destekleme konusunda teşvikler getirilecek.

Yarım Gün Çalış – Tam Maaş Uygulaması ile küçük çocuk sahibi annelere yönelik yeni bir model devreye alınacak.

Kurumsal Kreş Zorunluluğu getirilerek büyük iş yerlerinde annelerin çocuklarından ayrılmadan üretime katılması sağlanacak.”

Ev kadını ve emekli annelere de özel destekler sunulacağını belirten Müstet, "anne emekliliği" kavramını hayata geçireceklerini söyledi. Öne çıkan öneriler şöyle:

“Anne Emekliliği Düzenlemesi, çocuk bakımı süresini emeklilik hesabına dahil edecek.

Emekli Anneler Sosyal Kartı, temel ihtiyaçlara destek sunacak. Ev Kadınlığı Sigortası sadeleştirilerek devlet katkısıyla uygulanacak. Mahalle Kadın Merkezleri, sosyal üretim ve dayanışma merkezleri olarak her ilçede hayata geçirilecek.”

Şehit annelerinin yaşadığı derin acıya da değinen Müstet, “Evlat acısı yaşamış anaların yaralarını kaşımak, milletin vicdanını yaralamaktır. Şehit annesi baş tacımızdır” dedi.

Açıklamasının sonunda tüm vatansever annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Müstet, “Bir anneye verilen söz, millete verilmiş sözdür. Biz bu ülkenin annelerine huzur, destek ve güven vadediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ