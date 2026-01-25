Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, 1993 yılında Ankara’daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlatılması sonucu katledilen Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı.

Mumcu’nun bir suikast sonucu öldürülmesinin 33. yılında bir anma programı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi binasında düzenlenen anma programına Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Birleşik Kamu İş İl Başkanı Tuba Demirel, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Coruk, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“UNUTMAYACAĞIZ,

UNUTTURMAYACAĞIZ”

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, hunharca katledilen demokrasi ve devrim şehitlerini saygıyla andıklarını bildirerek, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadesini kullandı.

Demirer, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınların Türkiye’nin bugün geldiği durum nedeniyle birer birer ortadan kaldırıldığını kaydetti.

51 yaşında katledilen Uğur Mumcu’nun kalemini asla satmadığını, eğilmediğini ve hep direndiğini belirten Demirer, “Mumcu’nun direndiği güç odakları uyuşturucu baronlarıydı, terör örgütü baronlarıydı, silah ticari yapanlardı” dedi.

Uğur Mumcu’nun 24 Ocak’ta katledildiğini, ancak 24 Ocak tarihinin başka bir anlamının daha olduğunu iade eden Demirer, “24 Ocak 1980’de alınan ekonomi kararlarıyla Türkiye neoliberal piyasa ekonomisine açıldı. Cumhuriyet’in birikimleri olan kurumlar birer birer uluslararası sermayeye açık hale getirildi” şeklinde konuştu.

BELGESEL GÖSTERİMİ

Demirer’in konuşmasının ardından CHP Belediye Meclisi Üyesi Arslan Kaynar’ın hazırlamış olduğu bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu'nun katledilişinin dördüncü yıldönümünde Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu “Aynalar” adlı belgeselde Uğur Mumcu'nun uyuşturucu, mafya ve siyaset ilişkilerine dair yazdığı çarpıcı yazılar yer aldı.

EĞİTİM İŞ KOROSU'NDAN MİNİ RESİTAL

Etkinlik sırasında Eğitim-İş Çorum Şube Korosu üyeleri; Aydın Kalender, Murat Karakuş, Serap Alev, Pınar Demirel ve Ebru Bekar, “Uğurlar Olsun, Yiğidim Aslanım ve Güneş Topla Benim İçin” adlı türküler ile gönüllere dokundu.

Muhabir: Haber Merkezi