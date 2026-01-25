Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş’ın başkanlığında, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, şube ve ilçe müdürleri ile İl Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla Bitki Koruma Ürünleri Eğitimi ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun, bilinçli ve kontrollü kullanımı, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile denetim süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak uygulamada birlik sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitim kapsamında özellikle B-Reçete sistemi üzerinde duruldu. Sisteminin içeriği, amacı ve uygulanmasına ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapılırken; B-Reçete kapsamındaki bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi, kayıt ve takip süreçleri ile teknik personelin sorumlulukları ayrıntılı şekilde aktarıldı. B-Reçete uygulamasıyla izlenebilirliğin artırılması ve yanlış ya da bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Hasan Taş, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımının tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırdığını, aynı zamanda çevre ve insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Taş, eğitim ve istişare toplantılarının sahadaki uygulamalara önemli katkılar sunduğunu belirtti.

