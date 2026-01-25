Yapılan kontrollerde; temel tarım ve gıda ürünlerine ait satış fiyatları, etiket bilgileri ve sistem kayıtları titizlikle inceleniyor. Elde edilen veriler, düzenli olarak TUFİS’e aktarılırken, bu sayede tarım ürünleri fiyatlarının anlık ve sağlıklı şekilde izlenmesi sağlanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla piyasa şeffaflığının artırılması, fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi ve tüketicinin korunması hedefleniyor.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem üretici hem de tüketici menfaatlerinin korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve fiyat oluşumlarının sağlıklı şekilde izlenmesi amacıyla denetim ve izleme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi