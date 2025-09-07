Çorum Valiliği koordinasyonunda düzenlenen muhtarlar toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle ve köy muhtarları sorun ve taleplerini dile getirdi.

Muhtarlar toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında merkez mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalle ve köylerinde çözüm bekleyen sorunları ile taleplerini aktardı.



Katılımcılarla değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Birlikte istişare, birlikte çözüm anlayışıyla hareket ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve il kurum müdürleri de katıldı.