Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin ders başı yapacağını kaydeden Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Okumuş, “Temennimiz, eğitim-öğretim yılının ve eğitim çalışanlarının sorunlarının bir günlüğüne gündeme gelmesi değil, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesidir. Bir milyonu aşkın eğitim çalışanı, toplu sözleşme sürecinde haklı taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle yeni döneme buruk girmektedir” dedi.

“ÖĞRETMENLER MUTSUZ MECBURLAR HALİNE GELMEMELİ”

Öğretmenlerin işlerinden duyduğu memnuniyetin doğrudan eğitimin niteliğini etkilediğini ifade eden Okumuş, “Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmaması ve kaliteli hizmet sunabilmesi için onlara iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Mevcut koşulların öğretmenleri ‘mutsuz mecburlar’ haline getirme riski görülmeli ve bu sorunların çözümü için çaba gösterilmelidir” diye konuştu.

Okumuş, eğitim çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı korunması gerektiğini belirterek, “Öğretmen açığı giderilmeli, ücretli öğretmenlik uygulaması son bulmalı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli, özlük hakları güvence altına alınmalı. Yer değiştirme talepleri hızla ve adil şekilde karşılanmalı. Öğretmenlerin bölgesel dağılımındaki adaletsizlik giderilmeli. Eğitim kurumları yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalı. Ek ders ücretleri artırılmalı, branşlar arası dengesizlikler kaldırılmalı. Resen atamalar iptal edilmeli, norm kadro fazlası öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmeli. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Okulların yardımcı personel ve ödenek sorunu çözülmeli. Proje okulları yeniden ele alınmalı. Okul kantinlerinde boykot ürünlerinin satışı yasaklanmalı. Deprem bölgesindeki eğitim sorunları kalıcı çözüme kavuşturulmalı” dedi.

Açıklamanın sonunda Okumuş, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, eğitimin sorunlarının da aşılması anlamına gelmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılının verilen vaatlerin yerine getirildiği, umut dolu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ