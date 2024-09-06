Çorum'un Alaca İlçesi'nde, anız yangınlarının ilçe ve çevreye vermiş olduğu zararların önlenmesi amacıyla Kaymakamlık ve Alaca belediyesi tarafından Kaymakamlık konferans salonunda İlçe ve Köy Muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Alaca kaymakamı Engin Tok başkanlığında gerçekleştirilen bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantısında, anız yangınlarına karşı işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan; Anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve araziler üzerinde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla anız yangınlarının önüne geçmeliyiz. Bu mücadelede Kamu kurumlarımız ile birlikte muhtarlarımıza da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Alaca kaymakam Engin Tok ise anız yangınlarının önlenmesinde vatandaşların büyük rolü olduğunun altını çizerek, anız yangınlarına karşı bilinçli olunması ve gerekli hassasiyetin toplumun tüm kesimleri tarafından gösterilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek halkın bilinçlendirilmesi noktasında Muhtarlara düşen görevlerin önemini vurguladı.

Toplantıda, anız yangınlarıyla ilgili alınacak tedbirler konusunda kurumlara düşen görevler ve Muhtarların yapması gereken görevler görüşüldü.

Editör: İHA AJANS