Çorum'un Alaca ilçesinin çılbır yemeği ve hingalin de tescil alması ile ilçedeki coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e yükseldi.

Alaca'nın kalite ve özgünlüğü Türk Patent ve Marka kurumunca tescil edilen 8 adet coğrafi işaret tescilli ürüne sahip. Şehre ait Alaca borana yemeği, Alaca camili kilimi, Alaca cızlağı, Alaca mor soğanı, Alaca yanıç böreği, Alaca yarma aşı ve son olarak Alaca Belediye Başkanlığı tarafından tescil başvuru çalışmaları yürütülen "Alaca çılbır yemeği" ve "Alaca hingali" coğrafi işaret tescili aldı. Ürünlerin coğrafi işaret tescil belgeleri Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan'a takdim edildi.

İlçenin; gagala ekmeği, Alaca güveci, Ispanak mıklaması, Alaca ketesi, Alaca keşkeği, mercimekli bulgur pilavı, mercimekli kesme aşı, Alaca metezi, Alaca mıklama yemeği, ovmaç yemeği, pancarlı pide, Alaca pidesi, sarığı burmasını bağlama tatlısı, sini mantısı, sini sarma (bağlama böreği), sulu kızartma, Alaca sütlü aşı, sütlü un helvası, sıkma baklava (Alaca kocakarı) gerdanı tatlısı ve tirit yemeğinde bulunduğu 20 ürününün tescil işlemleri ise devam ettiği bildirildi.

Editör: İHA AJANS