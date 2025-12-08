Alaca Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Erasmus Projesi’nin açılış programı , uluslararası katılımcıların iştirakiyle Alaca Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, Alaca Belediye Başkan Vekili Oktay Yelkuvan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, proje ortakları olan Slovakya, Fransa ve Hollanda temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını İlçe Millî Eğitim Müdürü Emrullah Şahin yaptı. Proje Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Aynur Ertürk ise projenin amaç, faaliyet ve beklenen çıktıları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

24 ay sürecek Erasmus+ KA210-ADU “Aromatic Horizons for Adults” Projesi, yetişkinlere tıbbi ve aromatik bitkiler alanında eğitim fırsatları sunmayı ve uluslararası iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Proje tanıtımından sonra protokol üyelerine ve yabancı ortaklara, Alaca Belediye Başkan Vekili Oktay Yelkovan ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Emrullah Şahin tarafından plaketler verildi.

Proje tanıtımından sonra Protokol üyelerine ve yabancı ortaklara plaket takdimleri, Alaca Belediye yapıldı.

Açılış sonrası heyet, Alaca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaca Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada atölyeler gezildi ve kursiyerlerle sohbet edildi.

Konuklara, Belediye Sosyal Tesisleri’nde yemek, kaymakamlıkta kokteyl verildi ve yabancı ortaklar için Alacahöyük gezisi düzenlendi.