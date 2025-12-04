Çorum'un Alaca ilçesinde Özel Öğretim Uygulama Okulunda 8 yaşındaki otizmli Mehmet Emin Okay, Arapça, Rusça, İngilizce ve İspanyolca sayıları okuyup yazabiliyor.

Sosyal medyadan izlediği videolarla dil becerilerini geliştiren, Mehmet Emin, sayıların dışında İngilizce hayvanlar, renkler ve meyveleri de doğru şekilde ifade edebiliyor.

Okulda sunulan materyallerle yeteneklerini geliştirmeye devam eden Okay, resim ve boyama alanında da kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Okay'ın öğretmeni Yusuf Arklan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisinin gelişiminden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Okay'ın anne ve babasının işitme engelli olduğunu belirten Arklan, "Bu nedenle onunla daha çok babaannesi ve yengesi ilgileniyor. Ailenin desteği sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Sayılara ve boyalara özel bir ilgisi var. Sosyal medyadan izlediği eğitim videolarıyla kendini geliştirdiğini görüyoruz ve biz de okulda bu süreci destekliyoruz. Okul materyallerimizi özellikle sayı ve yazı materyallerini severek kullanıyor. Boya kalemleriyle çalışmayı çok seviyor." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylere yönelik toplumda farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni eden Arklan, "Öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunalım, onların hayata daha iyi adapte olmalarına destek olalım." diye konuştu.

