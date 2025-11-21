Çorum’un Alaca İlçesi nüfusuna kayıtlı olup halen Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde restoran işletmeciliği yapan hemşehrimiz İlham Duğan hayatını kaybetti.

Segam İnşaat’ın da sahibi olan İlham Duğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde hayata gözlerini yuman Duğan'ın cenazesinin 24 Kasım 2025 Pazartesi ya da 26 Kasım 2025 Salı günü Türkiye’ye getirilerek, ailesiyle birlikte ikamet ettiği Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi