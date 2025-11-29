Alaca Özel Rehabilitasyon ve Uygulama Okulu öğrencilerinin yaşam becerilerini artırmak amacıyla trafik denetimi etkinliği yapıldı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Gölbaşı uygulama noktasına götürülen özel öğrencilere, trafik polisinin hangi görevleri yürüttüğü anlatıldı.

Ardından özel öğrenciler, trafik polislerinin gözetiminde, araçları durdurarak, sürücülerle sohbet etti.

Uygulamada trafik ekipleri, öğrencilere araçların nasıl durdurulduğunu, sürücü belgelerinin hangi aşamalarda kontrol edildiğini ve trafik kurallarının neden hayati önem taşıdığını anlattı. Polisler ayrıca iletişim, güvenlik ve düzen sağlama süreçlerini de uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler, polislerin yönlendirmesiyle selam verme, araçlara yaklaşma, trafik işaretlerini fark etme ve görevliyle iletişim kurma gibi görevlerde yer alarak pratik deneyim edinme fırsatı buldu.

Muhabir: AA AJANS