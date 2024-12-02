Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, Bağlumspor galibiyeti sonrası teknik heyet ve futbolculara yemek jestinde bulundu.

Lig’in 11.haftasında sahasında Bağlumspor’u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Mimar Sinanspor’da maç sonu Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar teknik heyet ve futbolcuları İkinci Bahar Lokantası’nda ağırladı. Kulüp Başkanı Alper Zahir’in de katıldığı yemekte bir konuşma yapan Muhtar Çınar, galibiyetten dolayı takımı tebrik etti. Muhtar Çınar yemeğin organize edilmesinde destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.