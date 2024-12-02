TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 11.hafta maçında sahasında Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşılaşan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olacağını bildiklerini belirten Eğer, “Maça puan ya da puanlar parolası ile başladık. Çok iyi hazırlandığımız müsabakada rakibimiz geriden oyun kurup geçiş oyunlarını belki de ligde en iyi yapan bir takım. Biz bunu rakibe yaptırmadan 3.bölge baskıyı onlara hissettirerek özellikle ilk 45 dakikada oyuna rakibimizi dahil etmeden dirençlerini kırmayı başardık. Büyük baskı yaptığımız dakikalarda önemli pozisyonlar bulduk ve bir tanesini Mustafa ile değerlendirdik. İkinci yarı aynı düşünce ile ön alan baskımız ilk 15 dakikada devam etti. Bu dakikalardan sonra skoru koruma ve kontrollü oyunu tercih edip kontra ataklarla pozisyon üretmek istedik bunda da başarılı olup ciddi pozisyonlar yakalayıp maçı koparacak golü bulamadık. Nihayetinde iç sahada önemli bir rakibe karşı üç puan aldığımız için mutluyuz. Sahada olağanüstü mücadele eden bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçta desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: RIFAT KARA