Ekibiyle birlikte sahaya inen Muhtar Adayı Aziz Önal, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Çalışma arkadaşları Elvan Sadeçolak, Sami Mercan ve Celal Dalgıç ile birlikte Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Arap Filiz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Aziz Önal, göreve seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında özet bilgiler vererek, destek istedi.

Dernek Başkanı Arap Filiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aziz Önal ve ekibine başarılar diledi.