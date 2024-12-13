Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza, 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.
11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Muharrem İnce’ye “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. İnce’nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi.