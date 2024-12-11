Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Ankara’da düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mert Kadir Küçükbenli de katıldı.



Çorum heyeti toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dinlerken, İl Başkanı Günay, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yönetiminde, Belediye Başkanı Aşgın da Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılara da iştirak etti.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere AK Parti teşkilatları ile yerel yönetimlerin ele alındığı 168. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın verimli geçtiği belirtildi.