Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Ankara’da düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mert Kadir Küçükbenli de katıldı. 

37519E8D 16E1 4Fd3 9817 954B47Ff3F35
Çorum heyeti toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dinlerken, İl Başkanı Günay, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yönetiminde, Belediye Başkanı Aşgın da Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılara da iştirak etti.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere AK Parti teşkilatları ile yerel yönetimlerin ele alındığı 168. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın verimli geçtiği belirtildi.

E688Abf4 5A35 4Fcb Ac08 D8E0Ff3963Fa

Editör: HABER MERKEZİ