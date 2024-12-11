Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerini buluşturan ödül töreninde, "Kızıl Goncalar" dizisi geceye damgasını vurdu. Dizinin senaristi Çorumlu Şükrü Necati Şahin, “En İyi Senarist” ödülüne layık görüldü.

Çorumlu senarist Şükrü Necati Şahin düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşmada, kendi çocukluk hikayesinden ilham alan "Kızıl Goncalar" dizisinin senaryosu ile hem hayat hikayesini anlattığını hem de eserini tüm kadınlara adadığını söyledi.

ŞÜKRÜ NECATİ ŞAHİN KİMDİR?

1955 yılında Çorum'da doğdu. Necati Şahin, 2008 yılından itibaren “Gazi”, “Gönül İşleri”, “Böyle Bitmesin”, “Osmanlı Tokadı” ve ”Selam” gibi dizi ve filmlerin senaristliği yapmış, “Vatanım Sensin” dizisi 10. bölüme kadar senaryo ekibinde bulunmuş, bazı yabancı yapımlarda oyuncu olarak görev almıştır.

Editör: HABER MERKEZİ