CHP, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bu kanunun milli eğitim sistemini iyileştirmediğini, sorunları çözmediği söyledi.

CHP'nin dava dilekçesi, Anayasa Mahkemesi'ne aralarında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da bulunduğu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan oluşan bir heyet tarafından verildi.

Daha sonra mahkeme önünde açıklama yapan Günaydın, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren CHP'nin 39 yasa ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

28. dönem 3. yasama yılı itibarıyla TBMM'den geçen 8 yasa olduğunu anımsatan Günaydın, ilgili yasaların Anayasa'ya aykırı hükümleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'ne gelmeden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin muhalefeti ile iktidar partisinin komisyonlardan geçirdiği Genel Kurul'a getirdiği ancak kapsamdan çıkartmak zorunda kaldığı bazı düzenlemeler var. Örneğin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 'müfettişlerce mesleki yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesi' hükmünü kapsamdan çıkarttırdık. Yine benzer bir şekilde "1956 yılından beri yapılan kamulaştırmalarda maliklere düşük bedel ödenmesi' uygulamasını kapsamdan çıkarttırdık.

Dokuzuncu yargı paketinde kadının soyadına ilişkin yanlış düzenleme, muhalefetimizde kapsamdan uzaklaştırıldı. Bazı şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması ve yine aynı şekilde etki ajanlı düzenlemesi ki bunlar kamuoyu tarafından aylarca tartışılmıştı kapsamdan çıkartıldı ve kanunlaşmadı, Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

Mülkiye müfettişlerine neredeyse Cumhuriyet savcılarına verilmiş yetkilerin sağlanmasına yönelik düzenleme, yurt dışında bazı derneklere idari, mali teknik destek sağlanmasına yönelik düzenleme çarşı ve mahalle bekçilerinin üst ve araç arama yetkisiyle donatılması, imar hakkı aktarımının iller arasında da yapılabilmesine yönelik düzenlemeler ve nihayet TMMOB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmesi ve adeta bakanlığın Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne kayyum olarak atanmasına yönelik düzenlemelerde kapsamdan çıkartıldı. Bunların demokratik Türkiye açısından son derece yararlı ve etkin çalışmalar olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."

Editör: HABER MERKEZİ