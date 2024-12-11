Firma Çorum Bölgesi’nde görev alacak, satış uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı arıyor. İlgililer, Kariyer.Net’ten şirketin ilanına ulaşabilecek.

İŞ TANIMI:

1- Çalıştığı bölge için belirlenen satış hedeflerine ulaşması için gerekli çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla belirli bir rut planı çerçevesinde ziyaret edilecek müşterilere, şirketin belirlediği satış fiyatları ile yine şirketin belirlediği satış enstrümanları (yeni ürün tanıtımı, katalog çalışması, online satış, demolar vb.) ve gerekli diğer iletişim tekniklerini kullanarak satış faaliyetinde bulunmak.

2- Mevcut müşteri ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmek, yeni ve reaktif müşteri çalışması yaparak müşteri portföyünün genişletilmesi sağlamak.

3- Müşteri ihtiyaçlarını analiz etmek; Würth ürün kataloglarını çok iyi takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin satışını gerçekleştirmek.

4- Satış yapılan müşterilerin tahsilatlarını gerçekleştirmek ve tahsilatların zamanında yapılması için gerekli önlemleri almak.

5- Satış, tahsilat ve diğer ilgili konularda istenen raporları tutmak ve bu raporları düzenli olarak üst yöneticilerine iletmek.

İşte aranan nitelikler;

Çorum bölgesine yakın ikamette olan

En az Üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarından veya Ön Lisans Mezunu olan,

Satış sektöründe çalışmış, pazarlama yeteneği olan,

Satış veya pazarlama alanında en az 2 yıl deneyimi olan,

Sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen,

İnsan ilişkileri kuvvetli, müşteriler ile etkin iletişim kurabilen,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Başarma arzusu yüksek ve sonuç odaklı,

Seyahat engeli olmayan,

Würth Türkiye olarak, kapsayıcılık ve eşitlik yaklaşımımız ile tüm işe alımlarımız ve iş süreçlerimiz yürütülmektedir.”