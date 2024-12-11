Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Enerji-Sen'in başarılı yolculuğunun Mehmet Ulucan başkanlığında devam edeceği söyleyerek kendisine başarı diledi.

Türk Enerji-Sen eski İl Temsilcisi Fatih Dursun'a da teşekkür eden Aydın; “Teşkilatımızda emeği geçen bütün dava arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Mehmet Başkanımıza başarılar diliyorum. Türk Enerji-Sen il temsilciliği görevini layıkıyla yürüten Fatih Dursun Başkanımıza, katkılarından ve teşkilata kazandırdıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönemde Türk Enerji-Sen Çorum İl Temsilciliği’nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyleyen Ulucan, yaptığı açıklamada, teşkilatın birliğine ve beraberliğine daha da katkı sağlayarak, üyelerin hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi