Uygulama kapsamında, Çorum genelinde yeni doğan sığır cinsi hayvanların (manda hariç) kulak küpesi uygulaması Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca, manda yetiştiren, kimliklendirme ve kayıt yetki devri yapılan ve hastalık çıkışı yapılan işletmelerdeki hayvanlar ile göçer, ithal ve cezalı olarak kimliklendirilip kaydedilmesi gereken hayvanların iş ve işlemleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Söz konusu protokol, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya arasında imzalandı.

Editör: Haber Merkezi