Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışması kapsamında Velipaşa Hanı’nın önünü açmak için bölgede bulunan balıkçıların da kaldırılması planlanıyor. Meydanı genişletme çalışması öncesinde balıkçıların mağdur edilmemesi amacıyla yeni satış yeri belirlendi. Balıkçı esnafı, yakın zamanda Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki merkez otobüs durağı karşısına kurulan Balıkçılar Çarşısı’na taşınmış olacak.

Balıkçılar Çarşısı olarak düzenlenen alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Balıkçılar Çarşısı’nı Ocak ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Saat Kulesi civarında bulunan balıkçı esnafımızı Bedesten yanında yaptığımız yerlere taşıyacağız. Bu alanın merkez otobüs durağına yakın olması, aynı zamanda önünde araç park alanın bulunması esnafımızın işini kolaylaştıracaktır. Şehri beraber yönetiyoruz dedik ve bunun da gereğini yaptık. Veli Paşa Hanı ve saat kulesi civarındaki balıkçı esnafımızı Ocak ayı içerisinde buraya taşıyacağız. 4 esnafımız burada hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

Başkan Aşgın taşınma işlemlerinden sonra Veli Paşa Hanı ile Saat Kulesi arasında kalan alanın da meydana katarak tarihi yapının gün yüzüne çıkarılacağını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ