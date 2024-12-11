İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık
Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde 1.100 ofis çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.
Kamu Personel Alım İlanları