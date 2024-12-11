İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık

TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık

Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık

Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık

Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık

Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık

Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık

Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde 1.100 ofis çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.

Kamu Personel Alım İlanları

Kamu Memur Alım İlanları

Resmi Gazete İş İlanları