SP İl Kadın Kolları’nca parti binası önünde “Bir Çocuk, Bin Dünya” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Meliha Karaca, Türkiye’de çocukların yaşadığı zorluklara ve çocuk hakları ihlâllerine dikkat çekti. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukların korunması ve onların sağlıklı gelişimi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda devletlerin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Karaca, “Ancak ne yazık ki şiddetin hâkim olduğu, güvenliğin sağlanamadığı ve yoksulluğun derinleştiği ülkede en ağır bedeli çocuklarımız ödüyor” dedi.

“CİNSEL İSTİSMAR VE KAYIP

SAYILARI ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA”

Türkiye'de çocukların maruz kaldığı istismar ve şiddet vakalarının kaygı verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Meliha Karaca, son üç yılda cinsel istismar mağduru çocuk sayısının 85 bini aştığını dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuğun kaybolduğunun altını çizen Karaca, kayıp çocukların, insan kaçakçılığı ve istismar riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.



“İDAM GETİRİLMELİ”

Çocuklara sağlıklı, güvenli ve eşit fırsatlara sahip bir ortam sağlanmasının önemine değinen Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, çözüm önerilerini ise şu şekilde aktardı: “Çocuk istismarı, kayıp çocuk vakaları, erken yaşta evlilik ve çocuk işçiliği gibi temel sorunların çözümü için çocuk haklarını esas alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Çocukların kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve yoksulluk döngüsünü kıracak aile destek programları geliştirilirken, dezavantajlı bölgelerde eğitim ve sağlık altyapısı güçlendirilmelidir.

Kayıt dışı çocuk işçiliğiyle mücadelede, sıkı denetimler ve ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. İstismar ve erken evliliklere karşı hukukî düzenlemeler hızlıca hayata geçirilmelidir. Kayıp çocuk vakalarının önüne geçmek için de öncelikle acil uyarı sistemleri ve ulusal bir veri tabanı oluşturulmalı, öte yandan toplumsal farkındalık kampanyalarıyla aileler ve çocuklar bilinçlendirilmelidir. Çocuk cinayetleri ve cinsel istismarla sınırlı kalmak üzere idam cezasının getirilmesi de yararlı olacaktır. Ülkemizin en önemli gücü, genç ve dinamik nüfusudur. Kaybolan çocuklarımız, yarınlarımızın da kaybolması demektir."

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA SELAM

Konuşmasının sonunda Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara selam gönderen Karaca, barışın egemen olduğu özgür ve müreffeh bir dünya dileğinde bulundu.