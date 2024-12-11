Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş biraraya gelerek “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi için işbirliği protokolü imzaladı.

Başkan Aşgın, projenin şehre önemli katkılar sağlayacağına olan inancını vurgulayarak, “Şehrimizde güzel izler bırakacağına inancımızın tam olduğu bu projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen öncülüğünde her yıl ülke genelinde düzenlenen ve eğitim alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan projede Çorum’daki öğrencilerle birlikte önemli bir adım atmayı hedefliyor. Eğitim-Bir-Sen Başkanı Fatih Okumuş proje kapsamında 1500 öğrencinin öğretmenlerle birlikte bu yıl Sadettin Ökten’in “İçimde AVM Var!” ve Yavuz Bahadıroğlu’nun “Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı” kitaplarını okuyacaklarını dile getirdi.

Projenin başlamasıyla ilgili açıklama yapan Fatih Okumuş, “Her yıl Türkiye genelinde düzenlediğimiz Bir Bilenle Bilge Nesil projemizin Çorum protokolü imzalandı. Bu yıl Sadettin Ökten ve Yavuz Bahadıroğlu’nun kitapları üzerinden yürütülecek olan proje, öğrencilerimize hem tarihi hem de toplumsal değerleri daha yakından tanıma fırsatı verecek” şeklinde konuştu.

Fatih Okumuş, projenin hayata geçmesinde büyük emeği geçen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ve Genç Memur-Sen İl Başkanı Mücahit Savurgan’a teşekkür etti.

“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi, şehrin eğitim alanındaki geleceği için önemli bir adım olarak görülürken, öğrencilerin okuma alışkanlıkları kazanmalarına ve toplumsal değerlerle daha güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlamayı da hedefliyor. Ayrıca ilimizde eğitim altyapısının güçlendirilmesine de katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi